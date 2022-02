Schulhaus durchsucht

Obrigheim. Im Bereich der Gemeinschaftsschule in Obrigheim ist es am Donnerstagmittag gegen 15 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, wie die Pressestelle in Heilbronn mitteilte. Es wurden zwei verdächtige Personen gesichtet, weshalb die Polizei mit mehreren Einsatzkräften, Polizeihunden und Hubschrauber das Gebäude untersucht hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise auf eine konkrete Gefahrenlage gab es nicht. Wenig später gaben die Beamten Entwarnung: „Es liegt keine Gefahrensituation vor, die verdächtigen Personen wurden angetroffen. Die in der Schule befindlichen Schüler sowie weitere Personen können diese nach und nach verlassen. Die Schüler werden in der Neckarhalle (Am Park) betreut und können dort durch ihre Eltern abgeholt werden.“

Ob der Vorfall im Zusammenhang mit den gestrigen Gewaltdrohungen an der Gemeinschaftsschule steht (die FN berichteten), ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern laut Angaben der Polizei weiter an. mg/pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2