„Schnuffi“ überwacht die Luftqualität in Räumen und soll damit Schulen und Kindergärten sicherer machen – und eine mögliche Coronainfektion verhindern.

Buchen. Als nach dem ersten Lockdown die Schulen wieder aufgemacht werden sollten, hatte Sabine Ehrler-Janny, Lehrerin an der Theodor-Frey-Schule in Eberbach, kein gutes Gefühl: So viele Schüler auf engem Raum, trotz Abstand halten und

...