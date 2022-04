Schulbetrieb war zeitweise extrem beeinträchtigt

Götzingen. Sichtlich erleichtert, dass nun endlich die Jahreshauptversammlung 2020/2021 des Fördervereins der NGS Götzingen stattfinden konnte, hieß Vorsitzender Thorsten Stauch die Mitglieder im Foyer der Schule willkommen.

Bei der Bilanzierung der beiden durch die Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie geprägten Jahre stellte er fest, dass der Schulbetrieb zeitweise extrem beeinträchtigt war, aber letztlich mittels Homeschooling sowie Wechselunterricht doch erfolgreich über die Zeit gebracht werden konnte. Bedauert wurde das Entfallen der sonst üblichen gemeinsamen Aktivitäten und Exkursionen für die Kinder sowie der Ausfall des Schulfestes. Trotz der Ein- und Beschränkungen konnte der Verein Schule und Schüler weitgehend im gewohnten Rahmen unterstützen, so Stauch, der beispielhaft auf die Finanzierung der Arbeitshefte verwies, ebenso wie auf die Unterhaltung des Wasserspenders und die Bereitstellung des Schulobstes oder die Installation elektronischer Leinwände. Alles in allem habe der Verein, der derzeit 99 Mitglieder zählt, so doch auch in dem „etwas anderen“ Schuljahr deutlich über 3000 Euro in das schulische Geschehen eingebracht.

Kürzer als gewohnt fiel der Bericht von Schriftwartin Julia Hellmuth aus. Positiv stellte sich der Finanzbericht dar, den für die verhinderte Kassenwartin Bianca Eberwein Thorsten Stauch vortrug. Silke Schmitt und Clara Elsässer bestätigten eine tadellose Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Folgendes Führungsteam wurde bei ausnahmslos einstimmigen Voten für die nächste Amtszeit gekürt: Vorsitzender Thorsten Stauch, Stellvertreterin Anja Hammerl, Schriftführerin Julia Hellmuth, Kassenwartin Sabina Frey, Kassenprüferinnen Silke Schmitt und Clara Elsässer. Der aus dem Amt scheidenden Kassenwartin Bianca Eberwein galt großer Dank des Vereins und der Schule. jm