Schulbeginn an der Zentralgewerbeschule Buchen

Buchen. An der Zentralgewerbeschule in Buchen beginnt das neue Schuljahr am Montag, 13. September um 8 Uhr. Das sind die neu aufzunehmenden Schüler: Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual); einjährige Berufsfachschulklassen: Holztechnik, Kfz-Technik, Körperpflege (Friseur); erste Jahrgangsstufe Berufskolleg Technik (1BK1T); einjähriges Berufskolleg zur Fachhochschulreife führend (1BKFHT); Technisches Gymnasium Stufe 11 Informationstechnik, Mechatronik, Technik und Management; Fachschule für Metalltechnik (Vollzeit, erstes Schuljahr); alle Schüler, welche eine „Duale Ausbildung“ (erstes Ausbildungsjahr) beginnen, in den Berufsfeldern Metalltechnik, Elektrotechnik, Kfz-Technik, Holztechnik, Informationstechnik, Nahrungsberufe, Körperpflege (Friseur). Alle neu aufzunehmenden Schüler müssen das Zeugnis der zuletzt besuchten Schule mitbringen.

Am Dienstag, 14. September, 8 Uhr starten folgende Klassen: alle Vollzeitklassen, zweites und drittes Schuljahr; Fachschule für Metalltechnik (Vollzeit, zweites Schuljahr). Am Mittwoch, 15. September, 8 Uhr: alle Teilzeitklassen zweites Ausbildungsjahr. Am Donnerstag, 16. September, 8 Uhr: alle Teilzeitklassen drittes Ausbildungsjahr. Am Freitag, 17. September, 8 Uhr: alle Teilzeitklassen viertes Ausbildungsjahr. Am Montag, 20. September, 17.15 Uhr: Teilzeittechniker zweites bis sechstes Semester