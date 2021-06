Im vergangenen Jahr fiel er noch der Corona-Pandemie zum Opfer, dieses Jahr soll er mit einem alternativen Konzept stattfinden: der Buchener Schützenmarkt.

Buchen. Das Oktoberfest in München und die Michaelismesse in Miltenberg sind bereits abgesagt – der Buchener Schützenmarkt hingegen soll 2021 stattfinden. Das hatte Bürgermeister Roland Burger schon in der Gemeinderatssitzung bekannt

...