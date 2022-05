Schützen feiern Gründung

Buchen. Der Ausmarsch sowie zum traditionellen Schießen anlässlich des 200. Gedenkens an den Gründungstag der Schützengesellschaft 1822 ist am Donnerstag, 26. Mai, um 13.30 Uhr. Treffpunkt ist am Marktplatz vor dem alten Rathaus.

Von dort ist Abmarsch zusammen mit der Stadtkapelle Buchen durch die Innenstadt zur Sportschießanlage. Ab 14.30 Uhr ist das Schießen auf die Himmelfahrtsscheibe (nur für Mitglieder der SG Buchen) bis 16.30 Uhr, ein Schuss mit dem Kleinkalibergewehr stehend freihändig, Entfernung 25 Meter, kein Probeschuss. Der Schuss mit der besten Teilerwertung gewinnt die Scheibe. Der Jugendpokal ist nur für Mitglieder der SG Buchen, Bogen stehend freihändig. Entfernung zehn Meter. Geselligkeitspokal: nur für Mitglieder der SG Buchen, ein Schuss Luftgewehr auf Glücksscheibe, Entfernung zehn Meter, kein Probeschuss.

Um den Bürgerpokal schießen nur Nichtmitglieder der SG einen Schuss mit dem Luftgewehr stehend aufgelegt, Entfernung zehn Meter, kein Probeschuss. Der Schuss mit der besten Teilerwertung gewinnt den Pokal. Startgeld wird erhoben. Die Siegerehrung zum Himmelfahrtsschießen ist um 17 Uhr in der Sportschießanlage.

Das „Waldgrillfest“ mit Mittagstisch ab 11.30 Uhr wird vom Gasthaus „Löwen“, Buchen, angeboten. Das Kuchenbuffet der ist ab 14.30 Uhr geöffnet.