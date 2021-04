Schülerinnen beim Streitschlichterkongress

Buchen. Schon seit einigen Jahren sind die Streitschlichter des Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) Stammgäste beim Streitschlichterkongress in Bad Boll. Musste die Veranstaltung im letzten Frühjahr Corona-bedingt ausfallen, so hat die Evangelische Akademie in diesem Jahr vorausschauend zu einen Online-Kongress eingeladen. Auch wenn die persönliche Begegnungen zwischen den einzelnen Programmpunkten von den teilnehmenden BGB-Schülerinnen aus verschiedenen 10. Klassen vermisst wurde, gab der Kongress wieder viele Impulse für die eigene Arbeit.

Gutes Schulklima das Ziel

Wie ein gutes Schulklima, ein gutes Miteinander in der Schule gelingt und was Streitschlichter dazu beitragen können, war das zentrale Thema dieser Veranstaltung.

Neben informativen Vorträgen von Humorcoach Ludger Hoffkamp und Dr. Peter Rauls, Referent für Schultheater des Regierungspräsidiums Freiburg, standen am ersten Tag zwei Workshops im Mittelpunkt, die aus einer Liste von insgesamt zehn verschiedenen Angeboten gewählt wurden.

„Mobbing? Nicht mit mir!“, „Zivilcourage auch im Netz“ sowie „Interaktionsspiele online“ waren dabei nur einige der gewählten Themen.

Um lebendige Begegnungen im digitalen Raum ging es am zweiten Kongresstag: Theater- und Improvisationsspiele sowie Reflexionen über Möglichkeiten und die konkrete Situation in den Schulen standen auf dem Programm. Als besonders anregend empfanden die Teilnehmerinnen des BGB den Erfahrungsaustausch mit den Streitschlichtergruppen anderer Schulen, aus dem konkrete Ideen für die Arbeit an der eigenen Schule entstanden.

Ein Online-Spielenachmittag für die Klassenstufen 5 und 6 soll dabei nach den Osterferien den Auftakt bilden. Unterstützt wurde die Aktion durch den Verein der Freunde des Burghardt-Gymnasiums, der die Teilnahme der BGB-Schülerinnen an diesem Kongress finanziell ermöglicht hat.

