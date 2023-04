Schüler packten mit an

Buchen. Im Dienste der Natur und der Gesellschaft unterwegs waren am Dienstag die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5a und 5b der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Buchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Motiviert und ausgerüstet mit Müllsäcken und -greifern, Handschuhen und Warnwesten beteiligten sie sich am Frühjahrsputz der Stadt Buchen und durchkämmten mehrere Straßen und Gebiete im Stadtgebiet. Jeder noch so kleine Kronkorken und jedes noch so in den Boden getretene Taschentuch wurden erspäht und wanderten in die blauen Säcke. So manch Unrat sorgte bei den kleinen „Müllmännern und -frauen“ für Kopfschütteln und Unverständnis darüber, wie man „so etwas einfach fallen lassen kann statt in den Mülleimer zu werfen“. Am Ende der Aktion staunten die „Fünfer“ nicht schlecht, wie viel Müll sie innerhalb dieser Phase zusammengesammelt hatten.

Optimale praktische Ergänzung

Da die Kinder sich im Fach BNT derzeit mit der Theorie von Mülltrennung und -recycling beschäftigen, bildete diese durch und durch gelungene Aktion obendrein eine optimale praktische Ergänzung zum Unterricht. Nach der Rückkehr vesperte man in der Schule gemeinsam die Brezeln, die von der Stadt gespendet wurden, blickte dabei nochmal auf so manch amüsantes Vorkommnis zurück und war auch ein bisschen stolz darauf, einen kleinen Beitrag zu einer sauberen Umwelt und einer funktionierenden Gesellschaft geleistet zu haben.