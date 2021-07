Schüler der HWS in Buchen haben den mittleren Bildungsabschluss in der Tasche

Buchen. Für die Berufsfachschule der Helene-Weber Schule (HWS) in Buchen geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende: 28 Schüler verlassen mit der Fachschulreife, also einer mittleren Reife gleichwertigen Abschluss die Schule.

In seiner Rede betonte Schulleiter Christof Kieser die Besonderheit des Jahrgangs, der in beiden Schuljahren von den Auswirkungen der globalen Pandemie betroffen war. So haben die Absolventen selbst unter schwierigen Bedingungen, wie Schulschließungen und Online-Unterricht, Leistungen gebracht und der Abschluss sei keineswegs ein Geschenkter.

In der Klasse 2BFP2 unter Studienrätin Vanessa Neumann und Studienrat André Klinger haben folgende Schüler bestanden: Johanna Breitenfelder, Carolin Büchler, Evelyn Gaab, Jason Göbel, Sidney Lea Grohs, Carolin Herrmann, Marleen Jülly, Samira Kraus, Laura Lawrinenko, Feride Podur, Josephin Schottmüller, Lisa Schulz, Vivian-Marie Steffer, Alina Steigerwald, Viktoria Wagner, Erva Eylem Yuksel.

Durchschnitt bei 2,7

Einen Preis erhielten Marleen Jülly (Durchschnitt 1,9) und Feride Podur (1,7). Der Klassenschnitt lag bei 2,7.

In der Klasse 2BFH2 unter Oberstudienrätin Stefanie Bauer und technische Lehrerin Claudia Markert haben folgende Schüler bestanden: Angelina Adler, Kira Busch, Sina Frodl, Regina Kovalchuk, Jonathan Krafft, Tiffany Löffler, Denise Oepen, Anna-Maria Pfefferkorn, Pia Rohmann, Jennifer Schreivogel, Sarah Schucklies, Tina Wallisch.

Ein Lob erhielten Sarah Schucklies und Tina Wallisch (je 2,0 Durchschnitt).

Einen Preis erhielten Angelina Adler (Durchschnitt 1,7) und Denise Oepen (1,5; Stufenbeste). Der Klassenschnitt lag bei 2,3.