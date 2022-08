Schönste Gesellenstücke prämiert

Buchen. . Alle von der Prüfungskommission bewerteten und ausgezeichneten Gesellenstücke hat die Sparkasse Neckartal-Odenwald gemeinsam mit der Schreinerinnung Neckar-Odenwald bei einer zehntägigen Ausstellung in der Hauptstelle Buchen präsentiert.

Die Arbeiten wurden von den jungen Gesellen mit viel Engagement und Kreativität hergestellt, von zahlreichen Kunden mit großem Interesse begutachtet sowie im Rahmen einer öffentlichen Meinungsumfrage „Welches Gesellenstück gefällt Ihnen am besten?“ bewertet.

Als Sieger der Abstimmung ging das Gesellenstück „Büroschrank in Eiche“ von Patrick Nörber hervor, der seine Ausbildung bei der Firma „Möbelwerk hoch3“ in Lauda-Königshofen absolviert hatte. Die Nächstplatzierten sind auf dem zweiter Platz Paul Eichholz mit „Computer Schreibtisch aus Kirschbaum“ von der Firma Matthias Holderbach, Buchen, und auf dem dritten Platz Marie Münch mit „Utensilienschrank in Asteiche“ von der Firma Empacher, Eberbach.

Direktor Ralph Müller gratulierte den Preisträgern und überreichte im Beisein von Innungsobermeister Karl-Josef Weidinger dem Sieger und den Platzierten der Abstimmung Geldgutscheine als Anerkennung und Bestätigung ihrer erbrachten Leistungen.

Aus den rund 160 Teilnehmern der Meinungsumfrage wurden Merak Erdogan aus Buchen, Gerd Schmalfeld aus Neckargerach und Ralf Schulz aus Waldbrunn als Gewinner gezogen, die sich somit ebenfalls über einen Gutschein freuen durften.