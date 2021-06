Schnuppertag am Bienenstand

Buchen. Imker Ernst Wagner gibt am Samstag, 26. Juni, allen Interessierten mit einem Informationsnachmittag einen theoretischen und praktischen Einblick in die Haltung von Honigbienen. Bei weiterem Interesse besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Imkerkurs. Die künftigen Neuimker werden in diesem Rahmen unter ehrenamtlicher Aufsicht und Anleitung des erfahrenen Imkers Ernst Wagner je zwei bis drei eigene Völker bis zum nächsten Frühjahr am Bienenstand betreuen.

Da bereits zum Schnuppertag die Teilnehmerzahl begrenzt ist, soll eine Anmeldung unter Telefon 06284/7389 oder per E-Mail an info@imkertechnik-wagner.de erfolgen. Nähere Informationen, auch was aktuelle Corona-Bestimmungen betrifft, auf www.imkertechnik-wagner.de.