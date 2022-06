Schnelltests teilweise kostenpflichtig

Buchen. Aufgrund der veränderten Testverordnung hat der DRK-Kreisverband Buchen die Öffnungszeiten der Schnellteststationen angepasst. Die Teststationen Adelsheim, Osterburken Baulandhalle und Hardheim werden vorerst geschlossen. Die Teststation am DRK (Henry-Dunant-Straße) hat Montag bis Freitag von 7 bis 11 Uhr, von 15 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Teststation am Krankenhaus in Buchen hat täglich von 6.30 bis 9.30 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Teststation in Walldürn (Haus der offenen Tür) hat von Montag bis Freitag von 7 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr geöffnet, sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Die AZO-Teststation in Osterburken hat Montag bis Freitag von 6 bis 9 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geöffnet, sowie Samstag und Sontnag von 9 bis 12 Uhr. Die Teststation in Mudau bei der Firma Aurora hat sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Kostenfrei können sich unter anderem weiterhin folgendende Personengruppe testen lassen: Personen um ihre Quarantäne zu beende („Freitesten“), Kinder unter fünf Jahren, Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, Besucher und Behandelte von Krankenhäusern und Pflegeheimen, Pflegende Angehörige sowie Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten.

Drei Euro kosten die Schnelltests ab sofort unter anderem für Personen, die für den Besuch einer Veranstaltung in Innenräumen benötigen, sowie einen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko in der Corona-Warn-App erhalten haben. Derzeit könne man laut DRK der Testverordnung keine genaueren Informationen entnehmen.