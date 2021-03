Buchen. Rettungskräfte haben in Zukunft vom Standort Buchen aus einen kürzeren Weg. Bisher musste das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) des DRK bei Eingang eines Alarms erst vom unteren Ende des Klinikgeländes einige hundert Meter fahren, um den Notarzt aufnehmen zu können.

Jede Sekunde Zählt

AdUnit urban-intext1

Mit den nun bei den Neckar-Odenwald-Kliniken angemieteten neuen Räume unmittelbar im Eingangsbereich des Ärztehauses können Fahrzeug und Besatzung an zentraler Stelle stationiert werden.

„Im Notfall kann jede Sekunde entscheidend sein, deshalb war es für uns selbstverständlich, hier eine Verbesserung anzustreben“, erklärt Gerhard Lauth, Präsident des DRK-Kreisverbands Mosbach. Erst im vergangenen Jahr hatte das Mosbacher DRK den Rettungsdienst auch für den Altkreis Buchen übernommen. Die Zusage, kontinuierlich an der Stärkung der Versorgungsqualität im Buchener Raum zu arbeiten, löse man durch eine Vielzahl von Maßnahmen ein, so Lauth.

Zur bereits begonnenen Aufstockung und Erneuerung des Fuhrparks komme der neue Standort für den Notarzt hinzu, in dessen Erstausstattung man rund 20 000 Euro investierte. Folgen soll in Kürze ein neuer Carport, für den rund 30 000 Euro kalkuliert sind. Neu beschafft wurde bereits das moderne Notarzteinsatzfahrzeug, für das einschließlich Ausstattung rund 140 000 Euro in die Hand genommen wurden, und das seit Februar im Einsatz ist. „Das Geld ist gut angelegt, weil es hilft, Menschenleben zu retten“, ist Steffen Blaschek, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Mosbach, überzeugt. Man werde auch weiter nach Optimierungspotenzial für den Rettungsdienst im gesamten Landkreis suchen, versichert er.

AdUnit urban-intext2

„Eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Arbeit der Einsatzkräfte“ erkennt Rettungsdienstleiter Michael Kiefner.

Und auch Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker, Chefarzt der NOK-Kliniken und Leiter des Notarztstandortes, freut sich über die neuen Räumlichkeiten und das neue NEF: „Neue Räumlichkeiten waren dringend notwendig – und das Einsatzfahrzeug ist am neuen Standort jetzt gut sichtbar, sodass unser Engagement in der Notfallversorgung noch besser wahrnehmbar wird“, so Genzwürker.