Die Kreisverbände von „Bündnis 90/Die Grünen“ aus Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis haben am Samstag Charlotte Schneidewind-Hartnagel als Direktkandidatin für die Bundestagswahl nominiert. Sie erhielt 38 der insgesamt 55 Delegierten-Stimmen in der Stadthalle. 17 Stimmen gingen an den Gegenkandidaten Horst Berger.

„Der Thron wackelt“, stellte Amelie Pfeiffer, Vorsitzende des

