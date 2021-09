„Schloss ist ein hervorragendes Beispiel“

„Wohnen im Denkmal“ – das ist im Bödigheimer Schloss möglich. Am Donnerstagmittag besuchte Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi im Rahmen ihrer Denkmaltour den Buchener Stadtteil.

Bödigheim. Nicole Razavi (CDU), Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, hat am Donnerstagmittag im Rahmen einer viertägigen Denkmalreise das Bödigheimer Schloss besucht. Sie interessierte sich besonders dafür, wie man ein Denkmal als Wohnraum nutzen kann. Davor hatte die Ministerin in Gerichtstetten die Keltenschanze besichtigt.

Ministerin Nicole Razavi äußerte sich beeindruckt davon, wie im Bödigheimer Schloss Wohnen und Denkmalschutz miteinander verbunden sind: „Wohnen im Denkmal – dieses Thema ist mir wichtig“, sagte sie. „Das Bödigheimer Schloss ist ein herausragendes Beispiel dafür. Denn was kann einem Denkmal Besseres passieren, als dass wieder Menschen einziehen?“

Bürgermeister der Stadt Buchen, Roland Burger, wies darauf hin, dass erst vor zehn Jahren der im Jahr 1286 errichtete Bergfried das erste Mal neu verfugt worden sei. „Ich bin fasziniert davon, dass ein Gebäude so lange steht ohne Renovierung“, sagte er.

Jens Krause-Harder, einer der Hauptgesellschafter der Schlossgesellschaft des Bödigheimer Schlosses, informierte die Ministerin über die Geschichte und das Leben im Schloss. So erteilte das Kloster Amorbach dem Adelsgeschlecht Rüdt von Collenberg im Jahr 1286 das Recht, bei Bödigheim eine Burg zu bauen. Im Jahr 1597 wurde diese in eine repräsentative Schlossanlage im Stil der Renaissance umgestaltet. Während des 30-jährigen Kriegs wurde die Vorburg zerstört und das Renaissanceschloss zur Ruine. Im 18. Jahrhundert entstanden die barocken Bauten.

Umbau 1998 vollendet

Da die Adelsfamilie im 20. Jahrhundert den Wald und die Landwirtschaft als Einnahmequellen verlor, beschlossen die 25 Mitglieder der Schlossgesellschaft, das Denkmal zum Wohnraum auszubauen. Im Jahr 1998 war der Umbau vollendet. Es waren zwölf Wohnungen in dem Renaissance-Gebäude sowie Eigentumswohnungen im barocken Gemäuer entstanden.

Claus Wolf, Präsident des Landesamts für Denkmalpflege in Karlsruhe, lobte die Eigentümer für ihre Entscheidung, das Schloss auch für Nicht-Familienmitglieder auszubauen und Wohnraum darin zu schaffen.

Er dankte der Schlossgesellschaft dafür, dass sie auch den wirtschaftlich unrentablen Teil erhalte, nämlich die in den Berg hineingebaute Burganlage.

„Das Bödigheimer Schloss ist ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“, stellte Nicole Müller, die für den Neckar-Odenwald-Kreis zuständige Gebietsreferentin des Landesamts für Denkmalschutz in Karlsruhe, fest.

Sie lobte die gute Zusammenarbeit der Eigentümer mit der Denkmalschutzbehörde. Diese hätten ihr Schloss nach dem Konzept „Erhalt durch Nutzung“ mit Hilfe des Denkmalförderprogramms, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Denkmalstiftung Baden-Württemberg umgestaltet.

Schwierigkeiten bei Starkregen

Anschließend öffnete Gerhild Blümel, die im Barockgebäude wohnt, die Tür zu ihren stilvoll eingerichteten Räumen. Sie wies unter anderem auf Schwierigkeiten bei starkem Regen hin, da dann Wasser in die Wohnung dringen könne. An der rückwärtigen Wand des Gebäudes ist ein Aufzug angebracht, so dass die Bewohner ihre Wohnungen in den Obergeschossen barrierefrei erreichen können. Anschließend besichtigten die Besucher einen Teil des Renaissancegebäudes. In diesem sind zwölf Wohnungen eingerichtet, die von Mitgliedern der Collenberg-Familie und Nicht-Familienmitgliedern bewohnt werden. Dort befindet sich im ersten Stock auch der Ahnensaal der Adelsfamilie mit unzähligen historischen Porträtgemälden von Mitgliedern des Adelsgeschlechts derer von Collenberg. Wie Krause-Hader erläuterte, stehe dieser Saal nur Familienangehörigen zur Verfügung. Dort fänden unter anderem die regelmäßigen Sitzungen der Mitglieder der Schlossgesellschaft statt.

Nach einem Mittagessen im Hotel „Prinz Carl“ in Buchen reiste die Ministerin weiter nach Neckarbischofsheim, wo sie sich über das Projekt „denkmal minimal“ informierte. Von dort ging es weiter nach Rheinstetten zu den dortigen Tabakscheunen. Die Denkmalreise der Ministerin endet am „Tag des offenen Denkmals“ am 12. September in Meersburg am Bodensee.