Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Event - In der Kult-Disco in Schlierstadt gibt es am 21. Oktober eine besondere Veranstaltung Schlierstadt: Caribic-Feeling für die junge Generation

In der Schlierstadter Kultdisco „Caribic“ gibt es am 21. Oktober eine besondere Veranstaltung. Die Gruppe Amax wird beim Caribic-Feeling für die junge Generation auflegen. © Veranstalter