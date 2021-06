Schlangenlinien gefahren

Buchen. Ein 37-Jähriger musste am Montagabend in Buchen seinen Führerschein abgeben, weil er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Zeugen hatten zuvor die Polizei informiert, weil ein Roller in Schlangenlinien von Eberstadt nach Buchen gefahren war.

Anzeige wegen Trunkenheit

Eine Streife kontrollierte das Kraftrad samt Fahrer am Musterplatz und stellte schnell den mutmaßlichen Grund für die auffällige Fahrweise fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten und zeigte einen Wert von knapp 2,1 Promille an.

Der Mann musste die Streifenwagenbesatzung in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.