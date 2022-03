Scheuermann + Heilig organisierte Hilfe für Ukraine

Hainstadt. Hilfe für die Ukraine: Die Firma Scheuermann + Heilig aus Hainstadt freute sich, dass so viele Mitarbeitende, deren Familien, Bekannte und Freunde die Spendensammlung für die Ukraine tatkräftig unterstützt haben. So konnten am 7. März fast vier Tonnen an Hilfsgütern der Deutschen Humanitären Hilfe Nagold übergeben werden. Unterstützt haben hierbei auch die Firmen Steiff, Hettigenbeuern und Baumann, Walldürn durch die kostenlose Zurverfügungstellung ihrer Transporter. Bild: Scheuermann + Heilig

