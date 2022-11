Scheinbar Utopisches, greifbar Nahes

„Utopia“: Nicht weniger als 22 Künstler aus der Region präsentieren anspruchsvolle und tiefsinnige Arbeiten, in denen sie sich mit dem scheinbar Utopischen und doch greifbar Nahen auseinandersetzten. Das Bild entstand bei der Ausstellungseröffnung im Kulturforum „Vis-à-vis“ in Buchen in Buchen.

© Adrian Brosch