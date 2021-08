Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sanierte Marktstraße in Buchen - Heute wird die offizielle Übergabe gefeiert / Rückblick auf 1,6-Millionen-Euro-Projekt Sanierte Marktstraße in Buchen ist schön und behindertengerecht

Wie für das Foto bestellt scheint die Sonne in diesen Tagen in Buchens Innenstadt und lässt die neu gestaltete Marktstraße besonders glänzen. Am Freitag übergibt Roland Burger die sanierte Straße offiziell an die Öffentlichkeit.