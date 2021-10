Salon „Hairzstück“ eröffnet

Buchen. In Scharen sind am Samstagnachmittag die Menschen in den Friseursalon „Hairzstück“ auf dem Oberen Marktplatz in Buchen geströmt. Inhaberin Bianca Vasko hatte mit ihrem Team zur Eröffnung eingeladen.

Sie schnitt das für die Feierstunde gespannte rote Band am Eingang durch und hielt überglücklich eine kurze Rede. Sie dankte allen Helfern und ihrem Team für ihre Arbeit. „Wir haben hier ein Wohnzimmergefühl geschaffen“, sagte sie. Vor allem ihrer Mutter und ihrem Freund Manuel ist sie dankbar und natürlich Vedrana Haas, der Vorbesitzerin des Salons. Diese habe sie stets mit Rat und Hilfe unterstützt.

Eigene Handschrift

„Ich bin sprachlos und überwältigt“, sagte Vedrana Haas. „Der Salon trägt jetzt deine Handschrift.“ Sie wünschte ihrer Nachfolgerin alles Gute für die Zukunft. Bürgermeister Roland Burger hob das Glas und gratulierte im Namen von Stadt und Gemeinderat. Vedrana Haas habe in den vergangenen 26 Jahren in zentraler Buchener Lage den Friseursalon etabliert. „Ich freue mich sehr, dass es hier weitergeht“, sagte er. Er wünschte dem „Hairzstück“-Team viel Erfolg. „Ihr habt gute Ideen und Mut“, bescheinigte er dem Team.

Auch Nico Hofmann, Ortsvorsteher von Eberstadt, gratulierte. Denn Bianca Vasko stammt aus diesem Buchener Stadtteil.

