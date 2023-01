Buchen. Die FG „Narrhalla“ veranstaltete am Sonntag zum ersten Mal ein Rutenbinden für Jedermann in der FG Scheuer am Limbacherweg. Unter fachkundiger Anleitung der beiden Jugendleiterinnen und der Narrenrätin Ute Schwing wurden von den zahlreichen jungen und auch älteren Teilnehmern Ruten für das Huddelbätz- Kostüm gebunden. Die Ruten warten nun darauf, mit ihren Besitzern zusammen mit den neu genähten Huddelbätzen beim Gänsemarsch am Sonntag oder am Rosenmontagszug geschwungen zu werden. Alle, die am Sonntag keine Zeit hatten, können Birkenreisig für ihre Huddelbätzrute an der FG Scheuer kostenlos abholen. Bild: Narrhalla

