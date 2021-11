Rundgang in Buchen gibt Einblicke in die Religiosität der Region

Buchen. Eine Führung durch die neue Dauerausstellung „Gottes Lob und Seelenheil“ im Bezirksmuseum organisiert der Frauenbund für alle Interessierten am Freitag, 5. November. Die Ausstellung gibt in fünf Räumen und dem Flur im ersten Obergeschoss des Trunzerhauses Einblicke in die Religiosität der Region. Das Museum zeigt in seiner größten Daueraustellung rund 160 Exponate der religiösen Volkskunst – Ausstellungstücke von besonderem künstlerischen Wert, darunter der Besselkelch als Leihgabe der Pfarrgemeinde St. Oswald, aber auch Exponate der täglichen religiösen Praxis. Treffpunkt zur Führung ist um 17 Uhr im Museumshof. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes.

