Waldhausen. Am Festtag des Heiligen Josef hat das Caritas-Pflegezentrum St. Josef in Buchen-Waldhausen seine Hauskapelle neu eingeweiht. Sie erstrahlt im neuen Glanz, denn im Zuge des elf Millionen teuren Umbaus des Heims ist sie ebenfalls von Grund auf renoviert worden.

„Es war uns wichtig, nicht nur das Heim zu modernisieren, sondern auch der Kapelle, die vielen als Rückzugs- und Gebetsort dient, eine würdevolle neue Gestalt zu geben“, sagt Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim, dem Träger des Pflegezentrums. „Die Ausstattung war sehr in die Jahre gekommen. Außerdem hatte der Boden stark gelitten, nachdem bei einem Sturm das Dach weggeflogen war.“

Neuer Altar, neuer Boden, neue Figuren: Es hat sich einiges getan. © Caritas

Ziel bei der Neugestaltung war es, Altes und Neues zu verbinden. Es kamen unter anderem ein neuer Boden und ein neuer Altar. Die Buntglasfenster nach draußen hin mussten aus Brandschutzgründen weichen und wurden an die Seiten des Raums versetzt und mit LED-Licht hinterleuchtet.

Der Ambo wurde überarbeitet, der Tabernakel auf einer Holzstele an die Seite versetzt, und ein altes Holzkreuz, das an anderer Stelle im Haus unbeachtet hing, bekam hinter dem Altar einen neuen prominenten Platz. Auch die Figuren der heiligen Familie stehen jetzt auf Holzstelen.

Außerdem wurde eine Übertragungsanlage eingebaut, so dass die Waldhausener Heimbewohner die Gottesdienste auf ihren Fernsehern sehen können. Die Erzdiözese Freiburg unterstützte die Renovierung mit 100 000 Euro.

Den Gottesdienst feierte Pfarrer Werner Bier mit einer Corona-bedingt kleinen Gemeinde. Es fand eine Übertragung auf eine Leinwand im Speisesaal und in die Bewohnerzimmer statt. Dabei segnete Pfarrer Bier die Kapelle und den Altar mit Weihwasser. Inzwischen ist klar, dass es sein letzter Gottesdienst war: Der Geistliche ist zwei Tage später, am 21. März, überraschend gestorben (wir berichteten). „Wir sind sehr dankbar für sein seelsorgerliches Wirken in St. Josef. Möge er in Frieden ruhen“, so Regina Hertlein. Bier hatte sich in den vergangenen sechs Jahren als Hausgeistlicher in dem Pflegezentrum engagiert.

Am Ende der Andacht gratulierten Hertlein und Vorstandskollege Volker Hemmerich Schwester Sarala aus dem Konvent des Pflegezentrums zu ihrer 20-jährigen Profess. Außerdem wurden die Wohnbereichsleitungen Regina Hammrich und Stefan Pichl sowie Stellvertreterin Lisa Berger (nicht anwesend war Stellvertreterin Jenny Schwab) eingeführt. Ein Dank mit Blumen ging an die stellvertretende Pflegedienstleiterin Denise Zimmermann. Hertlein sprach allen Mitarbeitern des Heims ihren Dank für ihre Arbeit aus: „Sie sind der Garant dafür, dass St. Josef ein gutes Zuhause für die Menschen ist.“