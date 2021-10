Rucksack nähen, Mandala malen und Waldwanderung

Buchen. Auch im Oktober bietet das Mehrgenerationenhaus wieder vielseitige Aktionen an. Das „Offene Haus“ und der „Offene Garten“ laden von Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr alle ein. Einfach vorbeikommen, das Haus nutzen und sich mit anderen treffen ist das Motto.

Tipps für Eltern und Schulkinder

Der Treffpunkt Schul-Eltern findet donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr für Eltern und Schulkinder statt. Dabei gibt es Unterstützung, Tipps und Hilfe. „Line Dance“ für Einsteiger ist dienstags um 14 und 15 Uhr, für Fortgeschrittene gibt es „Line Dance“ am Dienstagabend von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Alle 14 Tage findet „Line Dance“ für Einsteiger am Freitag von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Für die Termine sollen jeweils Anmeldungen erfolgen. Gartentreff ist jeweils am Dienstag und am Freitag von 14.30 bis 17 Uhr und der Kaffeetreff findet jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr statt.

Der Stricktreff ist jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Offenes Singen findet 14-tägig donnerstags statt. Arabisch lesen Ä& schreiben für Schulkinder ist sonntags von 9 bis 11 Uhr. Die Dienstagsrunde hat ein thematisches Gespräch zum Inhalt und ist am Dienstag, 12. Oktober von 14 bis 15.30 Uhr.

Kreativ mit den „Basteltanten“

Einen Rucksack nähen können am Freitag, 22. Oktober alle Interessierten bei den „Basteltanten“. Das Nähcafé startet dann wieder: Aus wind- und wetterfestem gewachstem Segeltuch ein Rucksack genäht. Nähkenntnisse sind erforderlich. Um kreativ zu werden, gibt es am Montag, 11. Oktober, den Termin „Gestalten mit Speckstein“. Rund um die Farben geht es beim Mandala malen am Mittwoch, 13. Oktober, von 17.30 bis 19. Uhr. Die Selbsthilfegruppe MS-Amsel trifft sich am Samstag, 16. Oktober, um 14 Uhr in den Räumen des Mehrgenerationenhauses, die Selbsthilfegruppe Adipositas am Mittwoch, 27. Oktober, um 19 Uhr und die Interessensgruppe Buchen vegan trifft sich am Sonntag, 17. Oktober, um 11.30 Uhr.

