Rote Ampel überfahren

Mosbach. Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, da ein Motorradfahrer eine rote Ampel in der Odenwaldstraße missachtete und ein unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen Pkw abbremsen musste.

Nachdem ein 31-jähriger Motorradfahrer am Sonntag gegen 11.45 Uhr mit einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte nicht einverstanden war, fuhr er im Anschluss an diese mit seiner rot-weißen BMW mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Polizisten konnten den Mann dabei beobachten, wie er eine rote Ampel überfuhr. Hierbei musste ein entgegenkommender Fahrer eines Pkw, der nach links in den Wasenweg abbiegen wollte, sein Fahrzeug abbremsen. Ob er durch das Fahrmanöver gefährdet wurde, bedarf es weiteren Ermittlungen. Daher soll sich der Fahrer des Pkw, welcher sein Fahrzeug abbremsen musste, unter Telefon 06261/ 8090 bei der Polizei melden.