Romantische Stimmung mit ernstem Hintergrund

Buchen/Hainstadt. Für die Besucher der Buchener Altstadt war die Illumination der historischen Gebäude am Dienstagabend ein romantisches Schauspiel, für die Veranstaltungsbranche ein Hilferuf in großer wirtschaftlicher Notlage. Denn seit 18 Monaten fallen für Veranstaltungstechniker, Event- und Hochzeitsplaner, Betreiber von Diskotheken und Tanzbetrieben, Schausteller, Entertainer und Feuerwerker sämtliche Einnahmen weg. Nach Angaben des „Bundesverbands Veranstaltungswirtschaft“, der die Aktion „Night of Light“ initiierte, hätten Soloselbstständige für die vergangenen 15 Monate eine Neustarthilfe von nur 12 000 Euro erhalten.

„Auf die 15 Monate ohne Einnahmen verteilt ist das unter Existenzminimum und Mindestlohn“, stellt der Verband in einer Mitteilung fest und kritisiert, dass die Regierung der Branche noch immer keine Zukunftsperspektive gegeben habe. „Die Branche braucht einen verlässlichen Wiedereröffnungsplan“, fordert der Verband. Durch die Krise sei der Branche das Personal abhandengekommen.

Das Vertrauen der Bevölkerung darin, dass Veranstaltungen sicher seien, sei zerstört worden. Die Branche fordert von den Vertretern der Politik einen Wiederaufbauplan für die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft.

In Buchen illuminierte am Dienstagabend das Team von „Blackout Eventmanagement“ aus Hainstadt Fachwerkhäuser und andere historische Gebäude in der Innenstadt. In Hainstadt beleuchtete Jonas Link von „proLink media“ die Mehrzweckhalle. Zwischen 22 und 24 Uhr waren zahlreiche Bürger in der Buchener Fußgängerzone unterwegs. Sie genossen nach dem Gewitterregen am Nachmittag die milde Abendluft und die stimmungsvolle Atmosphäre. Viele fotografierten mit Smartphones und Fotoapparaten die gelungene Inszenierung der Gebäude. mb

