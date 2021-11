Roland Burger mit 65,9 Prozent im Amt als Bürgermeister bestätigt

Buchen. Roland Burger bleibt Bürgermeister von Buchen. Bei der Wahl am Sonntag setzte sich der 59-jährige Amtsinhaber klar mit 65,9 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen gegen seine beiden Herausforderer durch. Felix Pflüger holte respektable 31,8 Prozent. Peter Bühler landete mit 1,9 Prozent chancenlos auf dem dritten Platz. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 43 Prozent. Für Roland Burger steht die fünfte Amtszeit als Bürgermeister bevor. Vom 1. Februar 1991 bis 31. Januar 2006 war er Rathauschef in Osterburken. Am 1. Februar 2006 trat er sein Amt als Bürgermeister in Buchen an. Inzwischen ist der 59-Jährige der dienstälteste Rathauschef in der Region.

Roland Burger bleibt Bürgermeister von Buchen. © Jan Potente