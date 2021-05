Robotik-AG entwickelt „FitBackApp“

Buchen. Auch in diesem Jahr fand der internationale Forschungs- und Roboter-Wettbewerb „First-Lego-League Challenge“ statt. Bei diesem treten Kinder- und Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren in vier anspruchsvollen Kategorien gegeneinander an. Es sind die Kategorien Grundwerte, Forschung, Roboterdesign und Robot-Game, die je zu 25 Prozent in die Gesamtwertung miteinfließen.

In diesem Jahr fand der Regionalwettbewerb nicht wie gewohnt in Obrigheim statt, sondern rein virtuell. Das heißt, die teilnehmenden Teams erstellten Filme, die sie einreichten und wurden in einer Videokonferenz interviewt.

Für Finalrunde qualifiziert

Das Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) trat, wie schon letztes Jahr, mit dem Team „BGBots@Weiss“ an. Das Team bildet sich aus Mitgliedern der Robotik-AG des BGB und wird durch die Firma Weiss gesponsert.

Das Team erzielte mit einem zweiten Platz in der Kategorie Forschung, einem ersten Platz in der Kategorie Robot-Design und einem ersten Platz in der Kategorie Robot-Game den ersten Platz in der Gesamtwertung erzielen und sich somit direkt für die folgenden Finalrunden qualifizieren. Diese finden zwischen dem 10. und 15. Mai statt.

Die Zehntklässler Darius Buwitt, Steven Eichhorn, Tobias Fertig, Gabriel Kneif, Justin Mohr und Maik Thumm, gecoacht durch Christian Rieger, dem Leiter der Robotik-AG des BGB, hatten als Forschungsprojekt eine Handy-App entwickelt. Diese App soll Menschen dazu bewegen, bei kleineren Einkäufen das Auto öfter mal stehen zu lassen und stattdessen zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Zu Demonstrationszwecken programmierten die Schüler hierzu, mithilfe der Entwicklungsumgebung „AppInventor“, eine funktionsfähige App. In Anlehnung an die bekannte PayBackCard nennen sie ihre App „FitBackApp“. Statt PayBackPunkten sammeln die Nutzer jedoch „FitBackPunkte“.

Und das geht so: Jedes Geschäft, welches mitmachen will, kann nach vorgegebenen Kriterien ein Plakat erstellen, dass einen QR-Code mit den Geschäftsdaten und das Logo des Geschäfts enthält. Mit der „FitBackApp“ lässt sich der QR-Code einscannen und das Logo fotografieren. So erscheint das Geschäft in der App. Dass heißt, das Logo wird als Werbung angezeigt, die Geschäftsadresse lässt sich aufrufen und der Standort des Geschäfts wird in einer Karte angezeigt.

Vor dem Einkauf wählt man seine Fortbewegungsart (Gehen, Fahrrad oder Rollstuhl) aus. Dann wählt man das gewünschte Geschäft. Die Strecke zum Geschäft wird auf der Landkarte angezeigt, außerdem die Entfernung in Kilometern sowie die Anzahl an „FitBackPunkten“, welche man verdienen würde. Mithilfe von GPS-Ortung erkennt die App, dass man das Geschäft erreicht hat.

Schummeln geht nicht

Mit dem Auto, statt dem Fahrrad fahren? Ausgeschlossen, denn die App kontrolliert permanent die Geschwindigkeit des Handys. Die Autofahrt wäre aufgeflogen und der Besuch des Geschäfts durch die App als ungültig erklärt worden.

Am Geschäft angekommen kauft der Nutzer ein, zeigt nach dem Einkauf dem Kassierer die „FitBackPunkte“, der Kassierer bestätigt den gemachten Einkauf in der App, wodurch die „FitBackPunkte“ eingelöst werden und der Nutzer auf seinen Einkauf einen Rabatt erhält. Die Höhe des Rabatts ist abhängig von der Anzahl an „FitBackPunkten“. Jedoch kann jedes Geschäft den gewährten Rabatt pro „FitBackPunkt“ sowie die maximal pro Einkauf einlösbaren „FitBackPunkte“ selbst festlegen.

Gehen statt Autofahren hält fit, stärkt dadurch das Immunsystem und reduziert gleichzeitig den CO2-Ausstoß. Die Verwendung der „FitBackApp“ entlastet zudem den Geldbeutel aufgrund der Rabatte. Für die teilnehmenden Geschäfte bedeutet die entwickelte App wiederum Kundenbindung und kostenlose Werbung.

Die Schüler träumen schon davon ihre Demonstration-App zu einem ausgereiften Produkt weiterzuentwickeln. So könnte die „FitBackApp“ nicht nur die Gesundheit ihrer Nutzer stärken, sondern auch die Wirtschaft der Region.