Götzingen. Eine bemerkenswerte Resonanz fand die erste öffentliche Ortschaftsratssitzung in diesem Jahr, Corona bedingt in der Götzinger Festhalle. Ortsvorsteherin Daniela Gramlich sprach davon, dass in dieser Sitzung zukunftsweisende Schritte für die Entwicklung von Götzingen anstehen.

Die Entscheidung, ob der bestehenden Bebauungsplan im Gebiet „Koben III“ für einen zeitgerechten und modernen Baustil geöffnet wird, bezeichnete Gramlich als richtungsweisenden „Präzedenzfall“. Die Tragweite dieser Abstimmung betreffe auch die Stadt Buchen. Nach der Beratung und Faktenbewertung wurde der Modernisierung des Bebauungsplanes und damit gleichzeitig auch dem vorliegenden Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses einstimmig zugestimmt.

Bezüglich der Bauvoranfrage zum „Schwanen“-Areal, konkret zum bereits eingeleiteten Verfahren für den Bebauungsplan „Rinschbachtalblick“, informierte Günther Müller über den aktuellen Stand der Dinge. Ergänzend dazu legte der Leiter des Fachbereichs „Stadtentwicklung“ Fakten zu Basis und Umfang des in Angriff genommenen Planungsprojektes vor. Diese gelte es besonders vor dem Hintergrund der dramatischen Entwicklung in ländlichen Gebieten zu bewerten, nämlich dem strukturellen Niedergang der Dörfer und dem „Bau-Boom“ der Städte.

Diesen Veränderungen müsse bei der Entwicklung von Baugebieten Rechnung getragen werden, insbesondere auch durch das Einbeziehen freier Flächen in bestehenden Dorfbereiche.

Jeweils sechs Wohnungen

Über die Ausgangsidee zur Bebauung des „Schwanen“-Areals und den momentanen Stand der Planungen seitens des Bauträgers informierte anschließend eine Repräsentantin der Firma BauStark Bau- & Wohnconsult aus Ilfeld. Sie stellte sodann die Grundkonzeption vor. Zunächst sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohneinheiten in variablen Größen in Angriff genommen werden, um so moderne Wohnungen für unterschiedliche Wohn- und Lebensgemeinschaften anbieten zu können. Die Vorprüfungen zu dem Vorhaben laufen bereits. Man sei auf einem guten Weg und zuversichtlich, in Kooperation mit Stadt- und Ortschaftsverwaltung gut voranzukommen. Ortsvorsteherin Gramlich wies in diesem Zusammenhang noch darauf hin, dass in Götzingen derzeit keine städtischen Bauplätze mehr zur Verfügung stehen, aber Nachfragen vorliegen. Die Erweiterung des Baugebietes „Koben III“ wurde daher inzwischen auch bereits in Planung genommen.

Zum Geschehen im Rahmen der Beteiligung am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gab Gramlich ein Feedback über die Aktivitäten der vier unter dem Motto „Götzingen gemeinsam gestalten“ eingerichteten Arbeitsgruppen. Verbunden mit dem Hinweis auf den für September zu erwartenden Besuch der Bewertungskommission warb sie nochmals die Bevölkerung um aktive Beteiligung. Man sei auf einem guten Weg, aber jede weitere Unterstützung sei willkommen.

Speziell warb sie dabei um Unterstützung für das ins Visier genommene Projekt „Dorfladen“ und rief dazu auf, sich bis zum 31. März an der gestarteten Umfrage zu beteiligen und auch Genossenschaftsanteile zu zeichnen.

Eine Realisierung dieses Projektes, für das eine Leader-Unterstützung möglich wäre, würde für den Stadtteil laut Gramlich einen „bemerkenswerten Gemeinsinnsbeweis und Gestaltungswillen für die gemeinsame Zukunft“ bedeuten.

Mit der Idee eines „Blütenwegs Götzingen“ im Rahmen des Förderprogrammes „Blühflächen und Biodiversitätspfade“ stellte Ortschaftsrat Jürgen Türschel ein weiteres Konzept vor. Mit dem von ihm ausgearbeiteten Pfad, einem Rundwanderweg rund um Götzingen, könne man einen interessanten und vor allem wichtigen Beitrag zur Umweltbildung und für mehr Bewusstsein für Biodiversität leisten. Der Rundweg wäre acht Kilometer lang, könnte auch in Intervallen begangen werden, und würde durch zwölf Stationen mit Informationstafeln ergänzt. An diesen Stationen sind auch Begleitmaßnahmen zu den einzelnen Themen angedacht. Der Förderantrag an das Ministerium wurde bereits eingereicht, denn ohne Unterstützung wäre dieses Vorhaben nicht zu stemmen.

Die Ortsvorsteherin nutzte weiter die Gelegenheit, die Bevölkerung auf die gerade laufende BBV-Aktion „Wir sind toni“ hinzuweisen. jm