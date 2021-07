Reproduktion und Wirklichkeit

Buchen. Wer die reizvolle Galerie der Reproduktionen im Mosbacher Alten Schlachthaus in Reih und Glied gesehen hat, der hat ab diesem Sonntag Gelegenheit, die dazugehörenden Originale im Buchener Kulturforum „Vis-à-Vis“ zu erleben.

Dabei handelt es sich um Arbeiten von Mitgliedern des Kunstvereins Neckar-Odenwald und um ein gleichermaßen ernstes wie spielerisches Projekt zum Thema Original und dessen reproduktive Vervielfältigung, ein Thema, das im Zeitalter der allgegenwärtigen digitalen Durchdringung beständig an Bedeutung gewinnt.

Verliert das Original immer mehr von seiner Unikathaftigkeit, weil es mit jedem Smartphone in hoher Qualität abfotografiert werden kann, so wächst sicherlich im gleichen Maße der Wunsch nach der (Wieder-)Entdeckung des Einmaligen, Unreproduzierbaren am Werk.

Auch darum kreist diese Doppelausstellung des Kunstvereins, an der sich 19 Künstler in ihrer individuellen künstlerischen Handschrift (Zeichnung, Collage, Malerei, Fotografie, Objekt, Plastik) mit Arbeiten zu selbstgewählten Themen beteiligen.

