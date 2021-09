Rehkitzrettung Buchen: Wärmebilddrohne rettet Jungtiere

Hainstadt. Ein gutes Jahr nach ihrer Gründung im Oktober 2020 erhielt der Verein Rehkitzrettung Buchen mit Sitz in Hainstadt am Donnerstag die offizielle Förderung für Kleinprojekte aus dem Regionalbudget der Leader-Aktionsgruppe „Regionalentwicklung Badisch Franken“.

Die Übergabe fand im Naturgarten von Angela und Stefan Müller statt.

Beeindruckendes Engagement

Wie Kristin März als stellvertretende Leiterin der Walldürner Leader-Geschäftsstelle betonte, handele es sich um ein „hervorragendes Projekt“, dem man auch im Sinn der Unterstützung noch junger Vereine gern die Förderung angedeihen lasse. Gerade unter dem Aspekt der Tierrettung sei das Engagement überaus beeindruckend.

So überreichte sie Förderplakette und Aufkleber an Angela Müller, die wiederum an 61 allein in diesem Jahr mittels der ab Mai 2021 eingesetzten Wärmebilddrohne auf Feldern lokalisierte und vor schweren Verletzungen, Verstümmelungen oder auch dem Tod bewahrte Tiere erinnerte. „Wir sind sehr glücklich über diese Zahl und planen derzeit schon die nächste Saison durch“, ließ sie wissen.

Gleichwohl gewinne das Thema in der breiten Öffentlichkeit zusehends an Bedeutung und an Verständnis durch die Landwirte. „Früher sprach man auch deswegen nicht darüber, weil keine Lösung in Sicht war“, blickte Angela Müller zurück.

Für diese nunmehr nicht zuletzt durch den Verein „Rehkitzrettung Buchen“ gefundene Lösung wünschten Kristin März und Hainstadts Ortsvorsteherin Regina Schüßler der Familie Müller und ihren rund 50 Helfern sowie den rund 30 Vereinsmitgliedern alles Gute.

„Peterle“ war dabei

Zumal der lebendige, vier Monate alte und gerettete Beweis für die sinnvollen Ziele des Vereins namens „Peterle“ die Herzen aller Anwesenden mit seinem treuen Blick und seinem glänzenden Fell im Sturm erobert hatte. ad