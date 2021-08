Rechtsextremer Terror ist Thema

Buchen. Mit ihrem Vortrag und der Präsentation „Hanau, Halle, NSU – Rechtsextremer Terror in Deutschland und der Umgang damit“ wird Birgit Mair über die Vorgänge und die Erkenntnisse rund um den NSU und den rechtsextremen Terror in Deutschland informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Diplom-Sozialwirtin Birgit Mair ist Mitbegründerin des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung, für das sie seit 2004 zahlreiche Projekte gegen Neonazismus und Rassismus organisierte. Neben 300 Zeitzeugengesprächen mit Holocaust-Überlebenden konzipierte sie mehrere Ausstellungen. Von 2009 bis 2012 leitete sie das Projekt „Tacheles! Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus“. Von 2012 und 2013 beobachtete sie den NSU-Untersuchungsausschuss und konzipierte die Ausstellung „Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen“. Der Vortrag findet am 16. September ab 18.30 Uhr im Lindensaal in der Schwedensteinstraße 27 in Hettingen statt. Veranstalter ist „Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis“. Der Eintritt ist frei.