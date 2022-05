Ranger geben wertvolle Tipps

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis. Nach dem großen Erfolg der beiden vergangenen Jahre erwarten Wanderer die Geopark-Ranger auf den Wanderparkplätzen des Geo-Naturparks auch in diesem Jahr wieder mit Tipps und Infos. Interessierte können sich von Naturexperten aus beraten und zur nächsten Tour in der schöne Landschaft inspirieren lassen.

Und wer eine Wanderkarte braucht – die Ranger haben ein breites Sortiment aus der jeweiligen Teilregion mit im Gepäck.

Infos, Tipps und Wanderkarten von den erfahrenen Natur-Experten gibt es im Mai und im Juni hier:am Parkplatz am Waldschwimmbad in Buchen (15. Mai, 12 bis 16 Uhr), am Parkplatz Biedensand in Lampertheim (15. Mai, von 12 bis 16 Uhr), am Ober-Absteinach Parkplatz Steinachquelle (19. Juni, von 12 bis 16 Uhr) und am Vöckelsbach Parkplatz am Eichenschlag in Mörlenbach (26. Juni, von 12 bis 16 Uhr).

