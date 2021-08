Ralf Meixner ist seit 40 Jahren dabei

Hettigenbeuern. Mitarbeiterehrungen für zusammen 160 Betriebsjahre waren Anlass für eine kleine, freudige Betriebsfeier bei der Firma Joseph Steiff GmbH & Co. KG, zu der die Belegschaft mit Familien eingeladen waren. Zwölf zu ehrende Mitarbeiter standen im Mittelpunkt der Feier, diesen dankten der neue Inhaber Christian Meixner und der ehemalige Inhaber Uwe Steiff für die Treue zur Firma und ihren Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inhaber Meixner richtete einen kurzen Blick in die schwierigen zurückliegenden Monate der Corona-Pandemie, widmete sich dann aber dem freudigen Anlass der Betriebsfeier, der Ehrung von zwölf Arbeitsjubilaren aus den Jahren 2019 bis 2021. „Die Firma Steiff gibt es nun schon seit mehr als 90 Jahren und ein großer Faktor zum Erfolg waren und sind die Mitarbeiter, also ihr alle zusammen“, lobte Christian Meixner.

Die Ehrung von Ralf Meixner für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit nahm Uwe Steiff vor. Bürgermeister Roland Burger überreichte an Ralf Meixner zunächst die Ehrenurkunde des Landes sowie die städtische Treuemedaille. Der Rathauschef ging auf den beruflichen Werdegang ein und lobte ebenfalls das langjährige Wirken und die Treue zur Firma Steiff. „Du bist sozusagen ein Urgestein, wenn nicht sogar der Großvater unserer Firma“, stellte Uwe Steiff anerkennend heraus. 40 Jahre ununterbrochen bei einer Firma, das sei etwas ganz Besonderes und ganz Spezielles, lobte er.

Am 1. September 1980 trat Ralf Meixner in die Firma ein, das sei ein Glücksgriff gewesen, sowohl fachlich als auch menschlich, betonte Steiff. Ursprünglich habe er den Beruf des Maschinenschlossers gelernt, habe sich mittlerweile aber zum „Schleif-Spezialisten“ an der CNC-Schleifmaschine auf höchstem Niveau weiterentwickelt und ist auch der erfahrenste Mitarbeiter im Bereich der hochgenauen Messtechnik.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für 20 Jahre wurden Corinna Huberty und Günter Hilbert geehrt. „Du warst und bist unser Mädchen für alles“, hob Uwe Steiff die Arbeit von Corinna Huberty hervor, die seit dem Jahr 2000 bei der Firma Steiff beschäftigt ist und sich absolut flexibel, kreativ, zuverlässig sowie korrekt als Chefsekretärin eingebracht habe.

Auch Günter Hilbert startete im Jahr 2000 seine Tätigkeit bei der Firma Steiff. Er wurde als äußerst wertvoller Mitarbeiter geehrt, der sich flexibel und leistungsstark in der Betriebsfamilie einbringe.

Inhaber Christian Meixner würdigte anschließend die weiteren Jubilare und dankte auch ihnen für ihr Engagement. Seit 15 Jahren arbeiten Daniel Klein, Reinhold Nehring und Simon Schaber in der Firma. Katja Stich ist bereits seit zehn Jahren bei der Firma Steiff beschäftigt. Für fünfjährige Treue wurden Andreas Hemberger, Erich Mertins, Simon Merkert, Noel Bressan und Eugen Meixner gewürdigt.

Betriebsrat Christoph Walter zollte allen geehrten Kollegen Anerkennung und dankte für die gute Zusammenarbeit. hes

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3