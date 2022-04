Rainer Gehrig ist Brückenstelle zwischen Region und Erzdiözese

Hainstadt. Die Diözesanstelle Odenwald-Tauber hat einen neuen Leiter: Zum 1. April trat der Osterburkener Dr. Rainer Gehrig die Nachfolge von Günter Staus an. Seine Stelle betrachtet er als diözesanen Dienst für die Kirche im Lebensraum der Region Odenwald-Tauber: „Ich möchte den hier lebenden Menschen begegnen und helfen, aber auch die aktuellen Entwicklungsprozesse der katholischen Kirche aktiv mitgestalten“, betont der Vater zweier Kinder, der die letzten 17 Jahre in Spanien verbracht hatte.

Dort wirkte er an der Universidad Católica San Antonio de Murcia. Sein beruflicher Lebensweg ist eng mit der katholischen Kirche verbunden: Nach Abitur und Zivildienst studierte Dr. Rainer Gehrig katholische Theologie in Freiburg und im spanischen Granada. Es folgte eine Ausbildung zum Pastoralreferenten in der Erzdiözese Freiburg mit Stellen in Mannheim und an der Bergstraße; zwischen 2000 und 2002 absolvierte er das Studienprogramm Kultur und Tourismus an der philosophisch-theologischen Hochschule St. Georgen (Frankfurt); von 2003 bis 2005 nahm Gehrig am Doktorandenprogramm in Sozialanthropologie (Universidad Católica San Antonio Murcia, UCAM, Spanien) teil und erwarb das DEA-Diplom in fortgeschrittenen Studien. 2017 promovierte er in sozialer Entwicklung.

Dr. Rainer Gehrig aus Osterburken ist seit 1. April neuer Leiter der Diözesanstelle Odenwald-Tauber. © Adrian Brosch

Nun erfolgte die Rückkehr in die badisch-fränkische Heimat: „Es ist schön, wieder hier zu sein“, bemerkt er. Die Leitung der Diözesanstelle sehe er als reizvolle Aufgabe an. Sie könne als „Dienstleister für Pfarreien und Dekanate sowie Gremien, Kreise und die Unterstützung Haupt- und Ehrenamtlicher“ angesehen werden und führe zwar nicht alle Angebote selbst aus, organisiere sie jedoch. Beispiele dafür sind der momentan laufende Liturgiekurs für angehende Lektoren und Wortgottesdienstleiter sowie der Pastoralkurs, der im Spätjahr beginnt.

„Die Diözesanstelle fungiert als Brückenstelle in die Region hinein und von dort aus zurück in die Erzdiözese“, stellt Dr. Rainer Gehrig klar und spricht von „Unterstützung der Diözese für die Region“. In Hainstadt sowie in den sechs anderen Diözesanstellen der Freiburger Erzdiözese „wird herausgefunden, welche Themen und Sorgen die Leute vor Ort bewegen“.

Diese Erkenntnisse reiche man nach Freiburg weiter, um eine zielgerichtete pastorale Arbeit für Land und Leute zu forcieren.

Auch die Kirche gehöre zum Lebensraum vieler Menschen – was im Umkehrschluss bedinge, dass sie und ihre Organe das Ohr am Volk haben. „Noch immer sind unsere Pfarrgemeinden Räume vor Ort des Zusammenlebens und Zusammengehörens, obgleich immer weniger Menschen dies in Deutschland so erleben. Wir müssen daher im Auge behalten, wie sich der Lebensraum verändert und wie man als Kirche präsent sein kann“, betont Gehrig.

Für die Region Odenwald-Tauber seien speziell die Fragen nach den Herausforderungen des ländlichen Raums und den vorhandenen Strukturproblemen wichtige Elemente, um als Kirche in den Dialog mit den lokalen politischen Vertretern und Initiativen zu treten: „Meine Kenntnisse im Bereich der sozialen Entwicklung bieten sich an, aktiv in den Dialog zu treten und Kirche in vorhandene Prozesse einzubringen“, schildert er.

Zentrales Thema der Stunde ist der Entwicklungsprozess „Kirchenentwicklung 2030“ – vormals „Pastoral 2030“ – der dabei helfen soll, die Kirche in neuem Licht zu sehen, zu erleben und zu gestalten. In der gesamten Erzdiözese werden derzeit verschiedene Veränderungen angestoßen: „Wir experimentieren, wie die neuen Pfarreien aussehen können. Ziel sind handlichere Strukturen und neue Glaubensräume, wobei wesentliche und bewährte Elemente beibehalten werden, es geht nicht darum, alles zu verändern. Hauptansatz ist, Synergieeffekte und neue Impulse zu schaffen“, erläutert Dr. Rainer Gehrig und spricht von einer „entscheidenden Phase im Blick auf die Errichtung der 36 neuen Pfarreien 2025/26“.

Das Zusammenspiel von lokalen und diözesanen Ebenen lebe vom Austausch von Erfahrungen; der Netzwerkgedanke (Rahmenkonzept 2030 vor Ort) lade dazu ein, in den lokalen Projekten als geschützte, experimentelle Räume, Menschen aus unterschiedlichen Strukturen und Einheiten unter einem Projektauftrag zusammenzuführen und neue Lernerfahrungen jenseits bekannter Grenzen zu machen.

Die sogenannte Projektkoordinationsphase laufe bis 2025, ehe der Erzbischof 2026 die neuen Strukturen errichten werde. Hier sollen die einzelnen Pfarreien voneinander lernen, um das Neue mit dem Bewährten in Einklang zu bringen - auch mit den Prozessen auf diözesaner Ebene. Einen hohen Stellenwert hat für Dr. Rainer Gehrig das Ehrenamt: Sein Ziel besteht darin, die Ehrenamtlichen über die Pfarreien und Seelsorgeeinheiten hinweg künftig effektiver zu koordinieren. „Kirchliche Gruppierungen können sich jederzeit an die Diözesanstelle wenden“, betont er und fügt an, dass gezieltes Zusammenarbeiten immer wichtiger werde.

Damit in Verbindung steht auch die Digitalisierung: „Es ist mein Anliegen, neue Kommunikationswege zu beschreiten“, schildert der Osterburkener und verweist auf soziale Netzwerke. Hier beruft er sich auf eigene Erfahrungen aus seiner Zeit in Spanien, wo er ein Masterprogramm für Soziale Entwicklung begleitet hatte. ad