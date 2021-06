Radschrauben vermutlich gelockert

Buchen. Verdächtige Geräusche nahm die Fahrerin eines Seat Vans nach Fahrtbeginn am Donnerstagnachmittag in Buchen wahr. Eine Überprüfung ergab, dass zwei Radschrauben am Vorderrad des Wagens möglicherweise gelockert worden waren. Der Seat Alhambra war zuvor von Donnerstagmorgen 6 Uhr bis gegen 13 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Siemensstraße abgestellt.

Da das Fahrzeug vor Kurzem noch ohne Mängel in einer Werkstatt war, besteht laut Polizei der Verdacht, dass eine unbekannte Personen den Zeitraum genutzt hat, um den Schaden herbeizuführen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040 melden.