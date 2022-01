Radmuttern an Traktorreifen gelockert

Bödigheim. Seit längerem ermittelt das Polizeirevier Buchen, weil es immer wieder zu Fällen kommt, bei denen Radschrauben von Pkw gelockert wurde. Anfang Januar kam nun ein Fall mit einer Besonderheit hinzu. Ein Mann aus Bödigheim stellte fest, dass an seinem Traktor sämtliche Radschrauben gelockert wurden. Diese Manipulation führte dazu, dass eine Schraube brach. Gefährdet wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden. Eingrenzen lässt der Tatzeitraum aufgrund einer längeren Standzeit des Traktors nicht. Die Polizei ermittelt auch hier wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Einfach sind diese Ermittlungen nicht, da oftmals Tatort und Tatzeit nicht eingegrenzt werden können, so die Polizei in einer Mitteilung.

