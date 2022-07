Radfahrer hatte mehr als zwei Promille

Buchen. Sehr gefährlich war das Unterfangen eines 53-jährigen Radfahrers am Donnerstagabend bei Buchen. Der Mann war ohne Beleuchtung aber in deutlichen Schlangenlinien auf der Bundesstraße in Richtung Walldürn unterwegs. Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Buchen war rasch vor Ort und konnte bei einer Überprüfung feststellen, dass nicht nur das Fahrrad verkehrsunsicher, sondern auch dessen Fahrer fahruntüchtig war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1