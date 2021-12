Radfahrer durch Sturz verletzt

Buchen. Ein 29-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagnachmittag in Buchen gestürzt und wurde hierbei leicht verletzt. Er befuhr laut Angaben der Polizei gegen 16 Uhr die Straße „Am Schrankenberg“, als ihn auf Höhe der Hollergasse ein Pkw überholte. Der unbekannte Pkw-Lenker bog kurz vor dem Radfahrer nach rechts in die Hollergasse ein, wodurch der 29-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, mit dem Pkw kollidierte und stürzte. Hierdurch wurde er leicht verletzt und an seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Autofahrer verließ die fuhr einfach weiter ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern.

