In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt beschäftigte sich die Stadt Buchen am 21. November erstmals öffentlich mit dem Thema „Radverkehr in der Fußgängerzone“. Ausschlaggebend für diese ersten Beratungen war die Berichterstattung der Fränkischen Nachrichten am 20. August 2022. Nach intensiver Diskussion wurde beschlossen, sich dieses Themas nochmals in einer Gemeinderatssitzung

...