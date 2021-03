Buchen. Eine Gruppe Jugendliche sprengte am Donnerstagabend in Buchen einen Pylon in die Luft, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Verkehrsleitkegel war zuvor aus der Zittauer Straße entwendet worden, wo dieser zur Absicherung eines Pfostens stand, so die Polizei.

Nachdem mehrere Jugendliche in der Eisenacher Straße den Pylon mit einem Böller gesprengt hatten, informierten Anwohner die Polizei. Die Jugendlichen rannten daraufhin davon, brachten auf ihrer Flucht allerdings noch mehrere weitere Böller zur Explosion.

Zeugen, die die jungen Leute rund um die Eisenacher Straße beobachtet haben oder Hinweise auf die Jugendlichen geben können, sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.