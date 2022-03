Projektsumme wurde erhöht

Buchen. Eine Vielzahl von Menschen hat gute Ideen und möchte sich für ihre Mitmenschen einsetzen, doch häufig fehlen die finanziellen Mittel. Über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Franken finden gemeinnützige Projekte und helfende Menschen zusammen. So ermöglicht Crowdfunding die Finanzierung der Ideen für die Region. Ab sofort gibt es Neuerungen und Ergänzungen zu den bisherigen Kriterien, die für die Projekteinreichung galten.

In vielen Bereichen werden die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz sowie die Schonung der natürlichen Ressourcen in Zukunft noch mehr in den Vordergrund rücken.

Deshalb fördert die Volksbank Franken auf lokaler Ebene zukunftsfähige Projekte, die ressourcenschonende, energieschonende oder soziale Maßnahmen beinhalten. Es wird ein einmaliger Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der Projektsumme für Maßnahmen gewährt, die ein nachhaltiges Ziel verfolgen.

Außerdem durfte die Projektsumme bisher zwischen 500 Euro und 5000 Euro liegen, ab sofort ist das bis maximal 10 000 Euro möglich. Somit wird die finanzielle Förderung durch die Volksbank nochmal erhöht. Dadurch kann der von der Volksbank unterstützte Förderbetrag pro Projekt bei bis zu 6000 Euro liegen.

Soziale, karitative und kulturelle Einrichtungen, Initiativen und Vereine aus der Region stellen ihre Projektideen auf der Homepage vor und werben um finanzielle Unterstützung. Damit viele gute Vorhaben realisiert werden können, bezuschusst die Volksbank Projekte zusätzlich. Für jeden zahlenden Unterstützer verdoppelt die Bank den Betrag bis maximal 1000 Euro (Co-Funding). Und das bis zum Erreichen der entsprechenden Projektsumme.