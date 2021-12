Projektantrag bewilligt

Buchen. Die Stadt profitiert mit ihrem Mehrgenerationenhaus von einer Förderung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration. Dieses unterstützt die Mehrgenerationenhäuser im Land, um die Herausforderungen zu bewältigen, die dort durch die Corona-Krise entstanden sind. Von der Fördersumme in Höhe von 540 000 Euro profitieren 41 der 59 Mehrgenerationenhäuser im Land. In Buchen wird ein Projekt gefördert, in dem es um Stärkung, Ausgleich und Selbstwirksamkeit für Kinder und Jugendliche, benachteiligte und belastete Bürger geht.

„Nach knapp zwei Jahren Pandemie zeigen sich die Folgen für das gesellschaftliche Miteinander. Auch die Beziehungen zwischen Jung und Alt haben stark gelitten. Deshalb bin ich froh, dass wir die Mehrgenerationenhäuser als Orte der Begegnung unterstützen können, um diese Beziehungen wieder zu stärken“, sagte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha am Freitag in Stuttgart.

Gefördert werden kreative Projekte, die ein breites Themenspektrum abdecken. Um pandemiebedingten Beschränkungen weiterhin Rechnung zu tragen, gibt es Angebote in Präsenz, im Freien, digital oder auf Distanz. Das Förderprogramm „Mehrgenerationenhäuser – Abmilderung der Folgen der Pandemie“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration ist Teil der Landesstrategie „Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“ und wird verantwortet von der Landesarbeitsgemeinschaft Mehrgenerationenhäuser.

Eigene Kompetenzen aktivieren

Mit ihren offenen und niedrigschwelligen Zugängen bieten Mehrgenerationenhäuser Kontakt zu Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Viele von ihnen spüren die Folgen der Pandemie unmittelbar, insbesondere durch Vereinsamung, Bildungsungerechtigkeit, Sorgen und persönliche Belastungssituationen. Die Angebote der Mehrgenerationenhäuser bieten Unterstützung, aktivieren eigene Kompetenzen und Kräfte und stärken das Miteinander der Generationen.

