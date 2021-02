Buchen. Bewährte „Bestseller“ und eine Reihe neuer Kurse bieter die Volkshochschule Buchen (VHS) in ihrem kürzlich vorgestellten Frühjahrs- und Sommerprogramm. Damit soll „Lust auf Weiterbildung“ gemacht werden, wie Leiterin Renate Andres erklärt. „Zwar gelten aktuell noch Corona-Auflagen, wir sind dennoch voller Vorfreude und hoch motiviert, ein erfolgreiches Semester zu absolvieren“. Die Telefone stehen ihren Angaben zufolge nicht mehr still. Das Interesse der Menschen und die Nachfrage nach Weiterbildung seien sehr groß und reichten querbeet über alle Themen hinweg, berichten die Mitarbeiterinnen der VHS-Verwaltung.

Gesundheit, Sprache und BWL

Themenübergreifend ist auch das gewachsene Online-Angebot. Hier gibt es ein umfassendes Spektrum, das von der Hochschulreihe „vhs.Universität“ über Gesundheits- und Sprachkurse bis hin zu einer langen Liste an Xpert Business Betriebswirtschaftsthemen reicht. Sogar Programmierkurse mit Python oder Java sind inzwischen online möglich. Ein großer Vorteil ganz vieler Online-Kurse besteht darin, dass sie über eine Durchführungsgarantie verfügen und somit weitgehend unabhängig vom pandemischen Geschehen stattfinden können.

Dennoch: Die Mischung macht’s. Das persönliche Gespräch, die wohlwollende Atmosphäre und das gemeinsame Lerngefühl unter den Teilnehmenden gehören genauso zur Weiterbildung dazu, wie die Digitalisierung auf der anderen Seite. Und so hofft das VHS-Team auf die baldige Öffnung der Präsenzkurse, um den Bedürfnissen der interessierten Bürger Rechnung tragen zu können.

Trotz der eher düsteren vergangenen Monate haben auch neue Kursangebote ihren Weg ins Programmheft gefunden: „Kreativ arbeiten mit Leder“ geht im April an den Start, genauso wie „Nachhaltiges Häkeln“, das der Wegwerfgesellschaft Alternativen aufzeigen möchte. Danach geht es mit dem Kurs „fit-for-E-Bike – Sicher mit dem E-Bike fahren“ raus an die frische Luft. Teilnehmen können Interessierte aller Altersklassen, die Lust haben, gemeinsame Touren zu unternehmen. Als „Bestseller“ im Gesundheitsbereich sind natürlich die Angebote „Ambulante Herzgruppe“ und „Cardiofit-Gruppe“ nicht mehr weg zu denken. An dieser Stelle muss leider auch das „C-Wort“ einmal mehr genannt werden – coronabedingt finden diese Kurse je nach Pandemieentwicklung statt.

Für alle Altersklassen

Neues gibt es aber nicht nur für die Großen. „PC4Kids“ heißt ein weiteres Angebot, das Kindern ab acht Jahren Grundlagen vermittelt. Auch „PC4Kids – PowerPoint ab Klasse 5“ ist neu im Programm. Insgesamt findet man im Bereich „Beruf und EDV“ eine vielfältige Auswahl zu Themen, wie Smartphones, PC-Grundlagen mit Word, Excel, PowerPoint genauso wie zum Tastaturschreiben oder zur „Fritz!Box“. Dabei bieten die Kurse im „vhespresso“-Format intensive, individuelle Betreuung in Kleinstgruppen von einer bis drei Personen sowie zusätzlich eine Durchführungsgarantie.

Auch hinsichtlich der Kursunterbrechungen seit dem 16. Dezember, die hauptsächlich die Integrationskurse betreffen, ist Fachbereichsleiterin Swetlana Jahraus zuversichtlich: „Das digitale Lernen über das VHS-Lernportal lief bereits im ersten Lockdown besser als erwartet. Und auch jetzt ist es für viele Teilnehmende zu einer Art Leuchtturm in schwierigen Zeiten geworden“.

Und auch wenn die klassischen Kochkurse leider noch nicht wieder angeboten werden können, so gibt es doch Kurse rund um das Thema Ernährung, wie die „Wildkräuterführung“, „Gesund durch die Wechseljahre“, „Cholesterin“ sowie „Vitalstoffreiche Vollwertkost“, „Ayurveda“ oder „Basenfasten“.

Noch bis zum 7. März sind Präsenzkurse untersagt. Danach bleiben politische Entscheidungen abzuwarten. Sobald ein Kursstart absehbar ist, wird die VHS die Teilnehmenden darüber informieren.