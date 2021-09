Proben beginnen am 3. Oktober

Buchen. Auch wenn es Pandemie-bedingt nach außen hin etwas still geworden ist um den Chor „Maranatha“, sein Herz schlägt und man ist voller Leben, Hoffnung und Ideen. Sich wieder zu treffen, miteinander zu singen und gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern, ist für Sänger und Chorleiter ein großer Wunsch, der sich mit gewissen Einschränkungen im Oktober und November erfüllen wird. Die Chorleiter Johannes Brennfleck, Simon Schmeiser und Jochen Schwab haben hierfür ein Konzept für eine schlichte Herbstprobephase entwickelt, die der Zeit und ihren Regeln angemessen ist.

Sänger sind, beginnend ab Sonntag, 3. Oktober, zu vier Proben in die Kirche St. Valentin in Limbach willkommen, um danach mit dem Geprobten einen Wortgottesdienst im eigenen Kreis zu feiern. Die Proben finden jeweils sonntags, 3., 10., 24. Oktober, und 7. November, von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der gemeinsame Wortgottesdienst am Sonntag, 14. November, um 17.30 Uhr.

Die Pfarrkirche St. Valentin bietet aufgrund ihrer Größe die Voraussetzung, um den derzeit geltenden Regeln gerecht zu werden. Zutritt zu den Proben und dem abschließenden Gottesdienst haben nur angemeldete Personen. Es gelten die 3G-Regeln. Alle notwendigen Nachweise sind vor Zutritt, soweit nicht bei der Anmeldung erfolgt, vorzulegen. Der Hygieneplan und aktuelle Informationen werden wenige Tage vor der ersten Probe per Mail zugesandt. Anmeldungen sind per E-Mail an anmeldung@chor-maranatha.de möglich. Weitere Informationen unter www.chor-maranatha.de.