Preisgestaltung für Baugebiete überdenken

Die Marienhöhe, gelegen zwischen Hainstadt und Buchen mutet nicht nur auf Luftaufnahmen wahrlich majestätisch an. Auch der Name könnte anglisiert werden, um den „Marry Hights“ einen Hauch von Glamour marketingseitig einzuhauchen. Aber genug mit den Hyperbeln und Albereien, denn das Thema ist ernst und erschreckend.

Zwar hielt Bürgermeister Roland Burger (bisher) Wort, als er im Bürgerdialog versprach, in Buchen nicht die Preisführerschaft für Bauplätze im Landkreis übernehmen zu wollen. Jedoch ist das ein komfortables Versprechen mit Mosbach (DHBW) im Landkreis. Denn erhielt man in den Jahren 2019/2020 in der Buchener Hühnerberg noch Quadratmeter-Preise zu 110 Euro, sind es heute auf der Marienhöhe 170 Euro. Fairerweise muss man bei den Grundstücken auf dem Hühnerberg noch einkalkuliert werden, dass dort tendenziell mehr Erdarbeiten zur Begradigung anfallen. Das wirkt sich auf den Quadratmeterpreis aus. Jedoch gibt es auch im Vergleich zur Bremmwiese mit etwa 140 Euro pro Quadratmeter eine Steigerung von über 20 Prozent.

Volkswirtschaftlich betrachtet wird eine Blase verhindert, wenn Sachwerte ungefähr mit der Einkommensentwicklung korrelieren. Ob die Einkommen in den vergangenen Jahren im selben Ausmaß gestiegen sind, kann jeder selbst in dessen Geldbeutel prüfen – vor allem seit der Corona-Pandemie mehr als zweifelhaft. Natürlich ist mir bewusst, dass auch für die Kommune sehr hohe Kosten durch den Erwerb und die Erschließung entstehen. Jedoch muss man sich in Bezug auf die Preissteigerungen den Vorwurf gefallen lassen, man würde zu kurzfristig denken – gerade in Bezug auf die nicht dementsprechend veränderten Einkommenshöhen unserer Buchenerinnen und Buchenern.

Mir liegt es fern, den Verantwortlichen Gier zu unterstellen. Eher möchte ich anregen, dass es langfristig „profitabler“ sein könnte, Buchen mit all seinen wunderbaren Facetten, größer, schöner und attraktiver zu machen – für junge Menschen, für Familien und für die Hoch- bis Höchstbetagten. Das würde langfristig Wachstum für unsere heimische Wirtschaft potenzieren, wovon die Kommune durch Gewerbesteuereinnahmen mehr profitieren würde als marginal höhere Grundsteuerbeträge und durch einmalig höhere Grundstückspreise.

Damit das Ganze für neue Eigentümer finanzierbar bleibt, müssen die vorher bewohnten Eigentumswohnungen und Häuser teurer verkauft werden. Vermieter müssen höhere Mieten verlangen. Auch der Rückgang von Unterkellerungen und Garagen, ebenfalls ausgelöst durch zu hohe Preise, verbildlicht wiederum gut das Platzproblem, das entsteht. Immer mehr entstehende „Garagen-Parks“ unterstreichen die Signifikanz des Problems schon in der Gegenwart und ein Neubaugebiet mit Straßen gesäumt von Pkw wäre ebenfalls verhinderbar. Letztlich käme ein Überdenken der Preise seitens der Stadt allen zugute – Neueigentümern, Eigentümern, Mietern und langfristig, so kann vermutet werden, auch der Kommune selbst.

Natürlich müsste an dieser Stelle im Vorfeld forciert werden, dass „Einheimische“ vorrangig die neuen Grundstücke beziehen können – das passiert, nach aktuellem Kenntnisstand bereits sehr vorbildlich. Zudem wäre es eine Anregung wert, die Infrastruktur in den Stadtteilen deutlich zu verstärken, um zu vermeiden, dass die Kernstadt „vergreist“, da unsere Hochbetagten signifikanter von einer funktionierenden Infrastruktur abhängig sind. Das würde auch die Stadtteile Buchens attraktiver machen, in denen es naturgemäß deutlich günstiger ist, ein Grundstück zu erwerben und so das Agglomerationszentrum Buchen weiter entzerren. Die steigenden Preise und die weiterhin hohe Nachfrage an Grundstücken in der Kernstadt unterstreicht die Dringlichkeit etwaiger Maßnahmen.

Gerade in Anbetracht der aktuellen Situation auf dem Rohstoffmarkt (Holz, Zement, Dämmung) und die vorgebrachten Denkanstöße, könnten die Stadt Buchen ihre Preisgestaltung für das aktuelle oder kommende Neubaugebiete überdenken.

