Preise für „Kassenzettel-Jagd“ übergeben

Buchen. Vom 16. August bis 12. September war in der Buchener Innenstadt „Kassenzettel-Jagd“ angesagt. Die Stadt Buchen und die Aktivgemeinschaft hatten sich nämlich an der bundesweiten Kampagne „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) beteiligt. Alle Vereine und Organisationen waren aufgerufen, vor Ort einzukaufen und dabei für ihren Verein zu punkten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ziel der Kampagne war es, die lokalen Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen zu stärken und die Bedeutung der Lebensqualität in unseren Städten wieder mehr ins Bewusstsein der Kunden und Bürger zu rücken“, lobt Bürgermeister Burger die Aktion und hebt das Engagement und die Kreativität von Teresa Dittrich vom Fachdienst Stadtmarketing der Stadt Buchen hervor.

Gemeinsam gepunktet

Mit dieser Aktion haben die Stadt Buchen und die Aktivgemeinschaft gepunktet und gleichzeitig etwas Gutes für die heimischen Vereine getan. Denn beim „Heimat-Shoppen“ hatten alle Vereine und Organisationen, die einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, die Möglichkeit, ihre Vereinskassen aufzufüllen. Am Dienstag vergangener Woche wurden die Vereine mit der höchsten Einkaufssumme ausgezeichnet. Insgesamt wurden Kassenzettel in Höhe von 16 252 Euro gesammelt. Als Sieger der Aktion darf sich der Männergesangverein „Liederkranz“ aus Buchen über 500 Euro für die Vereinskasse freuen. Auch der TSV Buchen hat während der Aktion fleißig Kassenzettel gesammelt und erhält 300 Euro für die Vereinskasse. 250 Euro fließen in die Vereinskasse des Musikvereins Götzingen.

„Tolles Projekt“

„Vor Ort beim regionalen Handel einzukaufen ist wichtig, die Aktion ‚Heimatshoppen’ war ein tolles Projekt und eine gute Unterstützung für Buchen“, unterstreicht der Vorsitzende der Aktivgemeinschaft, Marco Eichhorn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der IHK-Kammerbezirk Rhein-Neckar weitet die Kampagne „Heimat shoppen“ im nächsten Jahr auf weitere Kommunen aus. In Buchen soll die heuer von der Volksbank Franken und der Sparkasse Neckartal-Odenwald unterstützte „Kassenzettel-Jagd“ wiederholt werden. stv