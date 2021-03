Der TSV Buchen wurde für seine gute Nachwuchsarbeit belohnt. Der erste Preis der Sepp-Herberger-Stiftung in der Kategorie „Schule und Verein“ ist mit 5000 Euro dotiert. Viel ehrenamtliches Engagement steckt dahinter.

Buchen. Der TSV Buchen hat den mit 5000 Euro dotierten ersten Preis der Sepp-Herberger-Stiftung in der Kategorie „Schule und Verein“ gewonnen. Die Verleihung fand am Montagabend im Mannheimer Rosengarten vor wenigen Zuschauern im Rahmen einer Fernsehshow statt, die im Internet übertragen wurde.

Das Ehepaar Bonaszewski verwandelte am Montagabend sein Wohnzimmer zur TSV-Geschäftsstelle auf Zeit: Zwei Vereins-Rollups waren aufgestellt. Manfred Röckel, stellvertretender Vorsitzender, war mit seiner Ehefrau und TSV-Geschäftsführerin Brigitte Röckel zu Gast, um gemeinsam den Preis der Sepp-Herberger-Stiftung virtuell entgegenzunehmen. Die Stiftung hatte an beide Ehepaare jeweils ein schickes Gourmetpaket geschickt mit regionalen Köstlichkeiten in Gläsern sowie Flaschen des Weißweins „Heimspiel“ aus der „Franz Beckenbauer Selection“, gekeltert von dem Weingut „Lammershoek“ aus Swartland in Südafrika.

Alle Teilnehmer der kleinen Feier trugen, wie von der Stiftung vorgeschrieben, FFP2-Masken. Freude und Aufregung waren groß, auch wenn den Vereinsfunktionären die Entscheidung der Jury längst bekannt war. Denn nur von den Siegern war ein Kurzfilm vor Ort gedreht worden. In diesem Einspieler über den TSV Buchen erfuhren die Zuschauer während der Sendung, dass der TSV mit fünf Kindergärten und fünf Schulen Kooperationen abgeschlossen hatte, darunter seit zehn Jahren mit der Jakob-Mayer-Grundschule.

Film eingespielt

„Besser können wir es für Sport und Bewegung der Kinder nicht erwischen“, lobte deren Rektorin Heike Busch diese Zusammenarbeit. Am Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) werden Schüler mithilfe des Sportvereins zu DFB-Juniorcoaches ausgebildet. „Das hat eine besondere gesellschaftliche Relevanz“, betonte Schulleiter Jochen Schwab.

Nach dem dreieinhalbminütigen Film über den TSV wurde dessen Vorsitzender Kurt Bonaszewski live zugeschaltet. „Da ist Ehrenamt bis zum Anschlag bei der Sache“, antwortete er auf die Frage von Moderator Norbert König danach, wie die ganze Arbeit zu bewältigen sei. König sprach dem Verein ein „Riesenkompliment“ zu seiner großen Leistung aus.

Wie der TSV Buchen in einer Pressemitteilung schrieb, beschäftige der Verein zwei FSJler, die vor der Corona-Krise teilweise mehrmals in der Woche in sieben Kindergärten und 17 Schulen unterwegs gewesen seien, um Sportprogramme anzubieten. In den Kindergärten handele es sich dabei meist um sogenannten Ballschulen, in denen die Kinder erste Erfahrungen mit dem Ball machen könnten.

Nicht nur Fußball

„Es geht hier explizit nicht nur um Fußball“, betonte Bonaszewski. „In dieser Altersklasse ist es einfach unser Ziel, den Jungs und Mädchen Spaß am Spiel mit dem Ball zu vermitteln.“ In den Grund- und weiterführenden Schulen sei das Angebot meist spezifischer, um die Interessen besser fördern zu können.

„Von unserer Initiative profitieren nicht nur wir als Verein, weil wir auf diesem Weg jährlich bis zu 30 neue Mitglieder gewinnen“, sagte Bonaszewski. „Auch die Schulen beziehungsweise Kindergärten werden durch unser Programm attraktiver.“ Die Schülerinnen und Schüler hätten im Schulalltag Spaß am Sport, die Freiwilligen im sozialen Jahr könnten viel Lebenserfahrung sammeln und den Umgang mit jungen Menschen lernen. Einige hätten sich aufgrund dieser Erfahrung entschieden, eine pädagogische Ausbildung zu machen und beispielsweise einen Lehrerberuf auszuüben. Die beiden FSJ-ler deckten ungefähr vier Fünftel der Kooperationen des TSV ab. Da die Nachfrage aufgrund der positiven Rückmeldungen stark gewachsen sei, musste der Verein für die verbleibenden 20 Prozent ehrenamtliche Trainer gewinnen.

DFB-Präsident Fritz Keller, vom Quartier der Fußballnationalmannschaft in Duisburg zugeschaltet, lobte alle Preisträger: „Die heute Ausgezeichneten sind die Helden des Tages.“ Die Stiftung bedachte 16 Preisträger aus sechs Kategorien. Insgesamt schüttete sie 55 000 Euro aus.

Das Rahmenprogramm der Preisverleihung bereicherten prominente Fußball-Persönlichkeiten wie der frühere Waldhof-Mannheim-Trainer Klaus Schlappner und Musiker wie die „Söhne Mannheims“ oder „Lotte“ mit Liveauftritten.