Praxisworkshop in Hettingen

Hettingen. Artenreiche und lebendige Lebensräume sind auch im Hausgarten möglich. In einem Praxisworkshop erfahren die Teilnehmer, wie eine Wildblumenwiese angelegt wird, was beim Kauf von heimischen Stauden und Gehölzen zu beachten ist und wie ein Naturgarten richtig gepflegt wird, damit Insekten, Vögel und viele andere Tiere sich wohlfühlen.

Dieser Workshop findet am Samstag, 3. Juli um 14 Uhr in Hettingen im Rahmen des Projekts „Blühender Naturpark“statt und dauert etwa zwei Stunden. Anmeldung bis zum 28. Juni, per E-Mail: buero@np-no.de oder Telefon: 06271/942275. Der genaue Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben, Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden empfohlen.